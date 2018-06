Via tende e giacigli: rimosso un nuovo accampamento di barbanera a Marghera

Spesso sono stati segnalati con le loro tende a due passi dalla zona industriale e più di qualche volta ci hanno fatto ritorno. Continua la battaglia di polizia locale e Veritas agli accampamenti abusivi in città: giovedì mattina, verso le 8.30, gli uomini in divisa del Nucleo di pronto impiego si sono presentati in via delle Industrie a Marghera per sgomberare un insediamento in poco tempo messo in piedi, con tende e giacigli, da alcuni barbanera.

Altri interventi nelle "zone calde"

Gli operatori Veritas hanno rimosso l'intero attendamento, portando via circa 25 metri cubi di materiale tra tende, una decina, e altri oggetti. "Altri interventi di mantenimento sono stati poi effettuati nelle aree sottostanti Rampa Cavalcavia, Troso e Rampa Rizzardi, con la rimozione di qualche giaciglio isolato", ha sottolineato in una nota il Comune.