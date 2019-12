Il padiglione Venezia ha accolto 80mila visitatori

Ottantamila visitatori. Questo il computo totale delle persone che hanno deciso di visitare il Padiglione Venezia in occasione della Biennale d'Arte che si è chiusa lo scorso 24 novembre. I numeri dell'esposizione sono stati presentati questa mattina a Ca' Farsetti dal sindaco lagunare Luigi Brugnaro e dalla curatrice Giovanna Zabotti.

Una formula di forte impatto

La formula ideata da Zabotti, di concerto con il direttore artistico Alessandro Gallo e il commissario Maurizio Carlin, è risultata di forte impatto e attrattiva. Per garantire un'esperienza il più intima e innovativa possibile, infatti, hanno potuto visitare il padiglione al massimo 8 persone per volta, instaurando così un rapporto diretto con la Venezia rappresentata dall'installazione. Soddisfazione anche per i giovani vincitori del concorso "Artefici del nostro tempo", che hanno esposto le loro opere assieme a quelle di artisti di fama internazionale. Per loro un trampolino di lancio importante, in attesa della secondo bando del concorso, che si allargherà anche alla lavorazione del vetro e garantirà nuovi spazi espositivi, come la galleria di piazza San Marco della Fondazione Bevilacqua La Masa.

Una scommessa vinta

«Una scommessa vinta - ha esordito il sindaco Brugnaro - Vogliamo confermare ancora Giovanna Zabotti come curatrice del padiglione Venezia, perché la sua dolcezza e capacità di coinvolgimento delle persone sono qualità importanti. Il padiglione ha garantito un valore aggiunto alla città, e sono comprensibili anche le code all'ingresso. Del resto se desidero ammirare qualcosa di bello è possibile che debba aspettare, tanto più che dopo la visita i giudizi sono stati in grande maggioranza positivi». Soddisfazione espressa anche da Zabotti: «Abbiamo coinvolto per la realizzazione del progetto circa un centinaio di persone - ha dichiarato - un allestimento importante, con 11 aziende partner. La stampa internazionale ha recensito positivamente l'installazione, ma i feedback più positivi sono giunti dai visitatori, che hanno accettato di farsi coinvolgere in un dialogo intimo con Venezia».