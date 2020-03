Rivolta al carcere di Venezia, le immagini

Momenti di tensione e massima attenzione delle forze dell'ordine, polizia penitenziaria, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza per contenere la protesta scoppiata al carcere maschile di Venezia, martedì 10 marzo in tarda mattinata, come in altre città d'Italia. A seguito delle disposizioni governative sul contenimento del coronavirus, che hanno bloccato le visite di parenti e legali nelle case di reclusione, i detenuti hanno scatenato sommosse che altrove hanno portato a gravi disordini e vittime. A Venezia già lunedì sera le prime avvisaglie di tensione, divenute più consistenti stamattina. Al momento non risultano feriti. Registrati alcuni danni alle strutture carcerarie.