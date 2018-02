Ancora acque agitate a Ca' Farsetti, i sindacati rompono le trattative col Comune

Trattative interrotte e minaccia di mobilitazione generale "se il sindaco Brugnaro non deciderà di riaprire il confronto". Dopo quelli che sembravano essere dei passi avanti nel tavolo per la firma del nuovo contratto decentrato dei lavoratori comunali, all'alba di mercoledì è arrivato il brutto stop. Erano le 6 di mattina quando Cgil, Cobas, Csa, Diccap, Uil e la Rsu ha annunciato che alle trattative con il Comune di Venezia non avrebbe più partecipato.

"A scatola chiusa"

"L'assessore al Personale, Paolo Romor, ha deciso, evidentemente sulla base di valutazioni politiche estranee al merito del confronto, di chiedere alle organizzazioni l’avallo a scatola chiusa di tutti i progetti specifici dall’amministrazione - dichiarano i rappresentanti dei lavoratori in una nota - Un comportamento grave e inaccettabile della delegazione trattante di parte pubblica, che ha chiesto di invertire la discussione del tavolo di trattativa, a differenza di quanto deciso in Prefettura, e quindi di discutere la parte normativa solo a seguito della condivisione delle scelte economiche, rimettendo poi in discussione pure quest'ultima scelta".

L'accordo sembrava vicino

Nel giorno di San Valentino sembrava che i fronti opposti si fossero avvicinati, perlomeno per la parte economica, visto che erano stati previsti aumenti cospicui per i dipendenti in fatto di premi: "Al tavolo di venerdì scorso si era arrivati ad un’intesa di massima che doveva essere concretizzata martedì, dopo le dichiarate verifiche tecniche che intendeva fare la controparte, e che sarebbe dovuta servire a sancire una distribuzione più equa delle risorse - si sottolinea - Come organizzazioni sindacali e Rsu, nonostante giudicassimo non pienamente soddisfacenti le cifre economiche messe a disposizione, abbiamo difeso strenuamente questa impostazione anche in virtù della contemporanea discussione sul rinnovo del contratto degli Enti locali, concretizzatosi nella notte, il quale avrebbe determinato sicuri passi avanti anche nell’impianto normativo".

"Spetta a Brugnaro decidere se confermare la rottura"

I sindacati, però, di fronte alla pregiudiziale di condividere i criteri dei progetti senza contradditorio, si sono tirati indietro: "Si è chiesto, nei fatti, alle organizzazioni di avallare l’utilizzo di 1,5 milioni di euro andando anche a legittimare progetti come lo spostamento delle educatrici, la produttività nella polizia locale data in base a criteri tutt'altro che meritocratici o la possibile esclusione di interi settori. Eramo pronti a sottoscrivere l'intesa entro il 20 marzo, ma così non è possibile. La parte normativa è più importante di quella economica".