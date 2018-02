Sabato Grasso, laguna presa d'assalto: in decine di migliaia per la magia del Carnevale

Ultimo weekend di Carnevale e in laguna c'è stato il pienone. Come riportano i quotidiani locali, si parla di decine di migliaia di visitatori in città, forse 60mila. I turisti hanno privilegiato gli arrivi via rotaia e acqua, per questo i parcheggi in Piazzale Roma e al Tronchetto, nonostante l'afflusso di gente, non hanno mai registrato il tutto esaurito. Se non ci sono stati quindi problemi dal quel punto di vista, muoversi a piedi già nella mattinata è risultato proibitivo, con il ponte della Paglia bloccato per diverso tempo attorno alle 11.30 e gli uomini della polizia locale sul posto per cercare di far defluire le persone e sbloccare il tappo che si era creato.

Ressa a Venezia

Da Cavallino Treporti sono giunti 240 autobus fino a Punta Sabbioni, da qui in 12mila si sono imbarcati verso il cuore della città. Turisti stranieri, molti quelli dall'est Europa, che non hanno voluto mancare lo spettacolo della kermesse lagunare, che domenica mattina, dopo il volo di Elisa Costantini di domenica scorsa, vedrà planare su San Marco l'Aquila del Carnevale 2018, Renzo Rosso, per uno spettacolo ancora top secret, che promette di essere esclusivo, come annunciato dal direttore artistico del Carnevale Marco Maccapani. Uno show, quello dello "svolo", cui potrano partecipare solo 20mila persone.