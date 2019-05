Il Salone Nautico fa boom: esauriti tutti gli spazi espositivi

Scalda i motori il Salone Nautico di Venezia, che dal 18 al 23 giugno farà tornare l'Arsenale e tutta la città capitale delle barche e del mare. Già esauriti gli spazi espositivi, sia acquei che di terra.

Presenti 50 (super) yacht

A Venezia sarà presente il meglio del comparto italiano e internazionale, con 50 yacht e super yacht tra i 15 e i 50 metri. Tra questi spicca per espressione del made in Italy il nuovo "Riva" 50 metri in acciaio, ammiraglia del Gruppo Ferretti, che esporrà anche tutti gli altri suoi marchi. «Siamo soddisfatti della risposte avute per la prima edizione di un percorso triennale di lancio di un salone nautico in Adriatico - dice il sindaco di Luigi Brugnaro - Ci saranno importanti cantieri italiani e internazionali e oltre 100 espositori tra accessoristica, servizi per la nautica, e altre imbarcazioni da diporto nella sezione indoor delle Tese delle Nappe e nelle aree esterne».