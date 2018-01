Finisce in acqua in zona Arsenale, salvato

Un uomo è stato messo in salvo poco dopo la mezzanotte, tra mercoledì e giovedì, dalle acque di Venezia. Il pericolo è stato segnalato al numero di soccorso pubblico 113 da un passante che ha osservato la scena a pochi passi dell'ingresso dell'Arsenale: davanti ai suoi occhi una persona nella gelida acqua del canale che aveva evidenti difficoltà a riemergere.

Affidato alle cure dei sanitari

Giunti sul posto in pochi istanti, i poliziotti della volante hanno individuato l'uomo in acqua e lo hanno recuperato, portandolo in salvo. È stato accertato che si trattava di un senzatetto, ma i motivi per cui sia caduto sono da verificare. È stato subito affidato alle cure del personale del 118, sopraggiunto contemporaneamente. Accertamenti sono in corso da parte degli uffici investigativi della questura.