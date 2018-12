Appena scarcerato dopo aver scontato la pena, clandestino rimpatriato

Arrivato in Italia nel 2009, ha sempre vissuto da clandestino, alternandosi tra attività di spaccio di stupefacenti e furti che gli avevano "fruttato" un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e l'espulsione con il divieto di rientrare nel territorio italiano. Così K.Z., cittadino di nazionalità marocchina, dopo essere stato scarcerato è stato immediatamente rimpatriato nel proprio paese d'origine.

L'espulsione

L’iter per la nuova espulsione del cittadino marocchino è stata organizzata in maniera certosina, sia burocraticamente che operativamente, dalla squadra espulsioni: sono state organizzate tutte le procedure di concessione del lasciapassare da parte del Consolato marocchino di Verona indispensabili per il rimpatrio, e successivamente si è proceduto all’udienza di convalida per l'allontanamento dal territorio nazionale davanti al giudice di pace. Al termine delle operazioni di rito, l'uomo è sttao scortato dagli agenti di polizia all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove è stato imbarcato in un volo diretto a Marrakech.