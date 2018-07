Si schianta in moto, poi lascia la passeggera ferita a terra. Aveva preso cocaina e alcol

Guida sotto l'effetto di droga e alcol, causa un incidente e poi non presta soccorso all'amica. Protagonista della vicenda un 22enne della provincia di Padova che è stato arrestato la mattina di giovedì dai carabinieri del reparto Radiomobile di Chioggia Sottomarina. Il giovane, preso in flagranza di reato, deve rispondere della mancata assistenza nei confronti di persona coinvolta in incidente stradale.

Schianto sulla Romea

Il fatto è successo durante la notte precedente, lungo la statale Romea, all’altezza del chilometro 85+300. Il padovano stava guidando la sua moto con un'amica 18enne, di Chioggia, seduta sul sedile posteriore. All'improvviso, probabilmente a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del mezzo, rovinando a terra. A quel punto, anziché prestare soccorso alla passeggera, si è allontanato lasciandola sul posto. Sono stati gli automobilisti di passaggio a chiamare il 118: la ragazza è stata portata all'ospedale locale e lì operata e ricoverata per una frattura alla spalla destra.

Arrestato

Il conducente della moto è stato trovato dai carabinieri alle prime luci del giorno, nascosto tra la vegetazione a lato strada. Si è scoperto che guidava con la patente sospesa per guida in stato d’ebbrezza, dopodiché, sottoposto ai controlli del caso, è risultato positivo all’assunzione di cocaina e sostanze alcoliche. Il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro, mentre l'arrestato è stato messo ai domiciliari. Al processo per direttissimo è stata convalidata la misura precautelare.