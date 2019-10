Sciopero dei sindacati autonomi: niente lista dei comandati in aeroporto

Verso le due del pomeriggio di giovedì 24 ottobre, la sera prima dello sciopero nazionale dei servizi, indetto dai sindacati di base per venerdì 25, ancora non ci sono le liste dei lavoratori comandati per la Aviation Services, fa sapere Sgb. Si tratta di un'azienda dello scalo aeroportuale di Venezia che, come altre locali e nazionali, si preparano al venerdì nero. «Alle 8 della sera, prima dello sciopero - dice Giampietro Antonini di Sgb Cub - mancano i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili. È la delibera 387 del 13 ottobre 2014 a prevedere che vengano determinati dalle singole amministrazioni, aziende e imprese, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione».

I comandati

Sgb ha fatto una segnalazione alla commissione di garanzia per «mancato rispetto della regolamentazione in occasione dello sciopero generale nazionale di venerdì 25 ottobre 2019, dei dipendenti Save, Save Cargo, Aviation Services e Gh Venezia. «Per Aviation Services - dice Antonini - che parla solo con i confederali, i sindacati autonomi, e il diritto di sciopero dei lavoratori che vi aderiscono, non esistono. Invece, per la Gh, i lavoratori destinati alla copertura del servizio pubblico essenziale sono più numerosi di quelli impiegati normalmente».

Commissione di garanzia

«Osservando che - scrive Sgb Cub - in data lunedì 21 ottobre abbiamo segnalato che le aziende presenti nello scalo di Venezia non hanno rispettato quanto previsto dalla regolamentazione, la sigla comunica che a oggi, giovedì 24 ottobre alle 13.30, le aziende dello scalo aeroportuale Marco Polo non hanno ancora provveduto a indicare quali siano i voli comandati, né i nominativi dei lavoratori comandati per le emergenze e per i voli garantiti. Si chiede un intervento della commissione di garanzia».