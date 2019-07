Sciopero del personale mobile Trenitalia in Veneto

La segreteria regionale Veneto del sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero del personale mobile della direzione passeggeri regionale Veneto di Trenitalia.

Modalità e orari

L'agitazione si svolgerà dalle 23 di sabato 6 alle 22 di domenica 7 luglio. Possibili cancellazioni o variazioni per i treni della lunga percorrenza. Per i treni regionali, in Veneto e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori. L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su fsnews.it, trenitalia.com e rfi.it, uffici informazioni e assistenza clienti, biglietterie.