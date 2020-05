Tutte negative le persone sottoposte a screening Covid a Chioggia

Sono risultate tutte negative le 410 persone sottoposte, martedì 28 aprile, al test rapido per Covid-19 eseguito nella scuola Caccin di Chioggia. Lo screening ha coinvolto personale della polizia locale, protezione civile comunale, polizia di Stato, operatori dei servizi assistenza domiciliare (SAD) e appartenenti al volontariato impegnato nella consegna degli aiuti alimentari ai cittadini.

«Cinque persone inizialmente erano risultate non negative - spiega l'assessore alle Politiche sociali, Luciano Frizziero - ma il tampone rinofaringeo, effettuato subito dopo, ha confermato la negatività. Ringrazio l'Ulss 3, in particolare nella persona del direttore responsabile del dipartimento di prevenzione Luca Sbrogiò, i volontari della protezione civile, che hanno dato un supporto nell'organizzazione effettuata nella massima sicurezza e tutti i partecipanti. La negatività al 100% dello screening fa ben sperare, con la prudenza sempre dovuta, per un graduale ritorno alla vita normale».