Si accende la scritta "Jesolo" tricolore, il benvenuto agli ospiti con tanto di location per i "selfie"

Il verde, il bianco e il rosso. Si è accesa domenica con le luci del tricolore, la grande scritta “Jesolo”, installata nei giorni scorsi in piazza Drago a due passi dalle due torri che contraddistinguono lo “skyline” della città, messaggio di benvenuto per i milioni di turisti che ogni anno soggiornano nella città di mare ed elemento di richiamo per i “selfie”.

Il momento clou

A “premere” simbolicamente il pulsante di accensione, il sindaco della città, Valerio Zoggia, affiancato da Miss Veneto 2018, Diletta Sperotto, che hanno così illuminato le sei lettere che compongono il nome della località. Poi la grande foto di gruppo con le centinaia di persone radunatesi in piazza per l’occasione.

