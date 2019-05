Selfie sul pontile, scivola in acqua e muore annegato

Si stava scattando una foto sul pontile insieme alla compagna e a un'amica. Improvvisamente è scivolato ed è caduto in acqua. Le due donne hanno provato ad afferrare la sua mano e a trascinarlo verso di loro ma non ci sono riuscite a causa delle onde altissime e del forte vento. In pochi istanti, il corpo è sparito e la polizia e i vigili del fuoco lo hanno trovato mezz'ora più tardi sulla battigia. Ormai, non c'era più nulla da fare.

La vittima è un turista tedesco di 47 anni che ha perso la vita martedì sera a Jesolo, dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'uomo stava scattando alcune foto insieme alle due donne su un pontile quando è scivolato finendo in acqua. L'ipotesi è che abbia perso l'equilibrio perchè il pontile era bagnato. Il 47enne sarebbe poi annegato a causa delle onde.