Cambio generazionale nel settore alberghiero: Jesolo si affida a Paolo Crepet

Uno psichiatra per aiutare gli albergatori ad affrontare il problema del cambio generazionale. Paolo Crepet, noto studioso, scrittore e sociologo italiano, sarà l’ospite d’onore dell’edizione 2018 di “Hotel JLab – Aggiornarsi per competere”, l’evento organizzato dal progetto JLab – Idee Formazione Futuro, dall’Associazione Jesolana Albergatori (con la collaborazione dell’Ente Bilaterale e di Team Work ed il patrocinio del Comune), che si terrà il 17 aprile al centro congressi Kursaal di piazza Brescia, a Jesolo.

Affrontare le sfide

Tre sale, diciotto seminari, centinaia di albergatori provenienti dalle spiagge della costa veneta, ed in generale dalla regione: tutto in una unica giornata che viaggerà sull’onda di un unico tema, “Aggiornarsi per competere”. Crepet, che di recente è stato proprio nella cittadina balneare veneziana per presentare il suo ultimo libro, ovvero “Coraggio. Vivere, educare, amare”, parlerà agli operatori del ricettivo alberghiero per spiegare come affrontare le continue sfide di un settore così incerto e in continua evoluzione, come quello del turismo, puntando l’accento in particolare sul cambio generazionale.

La privacy

Prima di questo appuntamento, che in qualche modo va a concludere la serie di corsi di aggiornamento organizzati da “JLab”, il 6 aprile è prevista una assemblea formativa Aja sul nuovo regolamento della privacy. “Gli incontri sin qui svolti hanno segnato una grande partecipazione – ha commentato il Comitato Provvisorio Aja – a dimostrazione della bontà del progetto e della consapevolezza, da parte degli albergatori, della necessità di continuare a crescere professionalmente e nella conoscenza di una professione in continua evoluzione, in un mercato sempre in fermento.

Come partecipare

La professionalità ha sempre fatto la differenza, e Jesolo su questo ha sempre saputo investire”. Da ricordare che il Comitato Provvisorio Aja è stato nominato a seguito delle dimissioni degli organi direttivi, ed è formato da Alessandro Peruch, Alessandro Martin, Remo Morasso e Fabio Sartorato. Gli albergatori che volessero partecipare possono iscriversi direttamente via email alla segreteria Aja, a questo indirizzo: segreteria@aja.it, specificando nome e cognome dei partecipanti e azienda di riferimento.