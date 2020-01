Prodotti non a norma per la casa e cancelleria: sequestrati 50mila articoli a Quarto d'Altino

Gli oggetti per la casa, gli utensili da lavoro e i prodotti di cancelleria venduti non erano conformi alle normative nazionali e comunitarie di settore. È così che nei giorni scorsi i carabinieri del nucelo natanti di Venezia hanno sequestrato circa 50mila articoli in un negozio di Quarto d'Altino gestito da persone di nazionalità cinese. Il gestore, alla luce dei controlli, è stato denunicato e sanzionato.

Denunciate 4 persone a Venezia

Dall'inizio del 2020, i militari del nucleo hanno intensificato anche i controlli nell'area marciana di Venezia, denunciando a piede libero altre 4 persone. Nello specifico, i reati più diffusi sono quelli contro il patrimonio: nei primi quindici giorni del nuovo anno, infatti, sono stati fermati 2 uomini e una donna, responsabili a vario titolo di furto (o tentato tale) ai danni di due supermercati e di un bar del centro storico. Un quarto uomo, invece, è stato denunciato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale; alterato per l'abuso di bevande alcoliche, avrebbe iniziato ad infastidire clienti e dipendenti di un ostello della Giudecca. Solo l'intervento dei carabinieri avrebbe poi riportato la situazione alla tranquillità.