In casa ha una santabarbara: revolver, balestra e proiettili vari. In manette

Era tenuto sotto controllo da tempo dai militari dell'Arma, il sospetto che potesse detenere delle armi per vendicarsi dell'ex fidanzata, che avrebbe interrotto la loro relazione sentimentale per alcuni comportamenti persecutori nei propri confronti. Al termine delle indagini del caso, i carabinieri della tenenza di Mira hanno arrestato in flagranza di reato M.J., 26enne incensurato del posto. All'interno della propria abitazione, infatti, conservava un vero e proprio arsenale.

Armi nascoste in casa

Erano nascoste in giro per la casa, occultate dietro a mobili o in alcune intercapedini. La perquisizione accurata ha permesso di rinvenire una santabarbara: una revolver calibro 6mm con matricola abrasa di nazionalità ceca (e quindi clandestina), una balestra con cannochiale e otto dardi, 48 cartucce a fuoco calibro 380 mattazione, uno stimolatore elettrico ad alto voltaggio, due pistole per mattazione, oltre a 48 cartucce 9x17 integre, 162 proiettili calibro 4.5 e una bomboletta di CO 2 per ricarica pistola.

L'arresto

Tutte le armi sono state sequestrate, mentre il 26enne, privo di qualsiasi autorizzazione, è stato arrestato e condotto in carcere a Santa Maria Maggiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.