Sequestro da 300mila euro di falsi capi "Burberry": tolti dal mercato 4mila prodotti

Quattro verticale e quattro orizzontale. Non è un cruciverba, bensì è il modo con cui si forma il marchio Burberry, un marchio registrato e come tale non riproducibile da altri se non dalla nota maison. Peccato che in diversi bar di Venezia e Mestre quella fantasia fosse presente su grembiuli e cappellini, instillando il sospetto dei militari del I gruppo della guardia di finanza che qualcosa non andasse per il verso giusto. Da quei caffè al banco sono scattati controlli che hanno portato in queste settimane a un sequestro dal valore di circa 300mila euro di capi che recherebbero il marchio contraffatto "Burberry": sono stati tolti dal mercato 4mila prodotti e sono stati sequestrati anche 5.100 metri quadri di tessuto.

Dai caffè al maxi sequestro

Alcuni baristi della zona si andavano a rifornire da un negoziante di Campagna Lupia, denunciato all'autorità giudiziaria. Lui si è dichiarato inconsapevole di mettere in vendita merce irregolare e da quell'esercizio le fiamme gialle sono risalite al fornitore: un'azienda del Bergamasco che produce capi in serie. I tessuti sarebbero (almeno in parte) di provenienza cinese, ma sarebbe tra i locali di quel capannone che poi sarebbero stati disegnati e confezionati grembiuli e cappelli: gli ulteriori accertamenti hanno confermato l'irregolarità di etichette e marchi. Anche in questo caso è scattata la denuncia alle autorità per il reato di commercio di prodotti con segni mendaci.

In passato nuovo sequestro "Burberry"

Già nel 2016 il marchio "Burberry" finì nel mirino delle cronache: sempre i militari del I gruppo della guardia di finanza di Venezia sequestrarono circa 4mila metri quadrati di tessuto riproducente il motivo a tartan “Burberry Check”, necessario per il confezionamento di capi d’abbigliamento d’alta moda e biancheria per la casa. Le operazioni riguardarono Concordia Sagittaria e Moncalieri, in provincia di Torino". Dall'inizio dell'anno, secondo la Finanza, sono stati sequestrati in territorio veneziano circa 12mila prodotti contraffatti o non in regola sotto il profilo della sicurezza, denunciate 25 persone.