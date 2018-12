Un quintale e mezzo di pesce nel furgone: carico sequestrato a un pescatore

Il pesce era pronto per essere messo in vendita. Sogliole, granceole, seppie, rombi, mazzancolle, cappesante, orate e branzini. Centocinquanta chili di prodotto ittico di cui, però, non era possibile conoscere la provenienza. E per questo i carabinieri lo hanno sequestrato.

A trasportarlo a bordo di un furgone era un pescatore gorese, che è stato fermato a Sottomarina giovedì mattina per un controllo stradale. L'uomo non ha fornito alcuna documentazione che attestasse da dove arrivava il pesce, come previsto dalla legge. Per questo è stato multato con una sanzione di 3.500 euro e l'intero carico, del valore di 1.500 euro, è stato posto sotto sequestro.