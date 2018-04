Settimana dedicata alla salute della donna: visite gratis e informazioni a Venezia e Mestre

La settimana dal 16 al 22 aprile è dedicata alla salute della donna, negli ospedali di Venezia e Mestre. Sono previste consulenze, convegni, momenti di sensibilizzazione e prevenzione, con distribuzione di materiale informativo. Tutto questo accade nelle strutture ospedaliere dell’Ulss 3 Serenissima.

Onda



“I nostri Ospedali – spiega il direttore generale, Giuseppe Dal Ben – aderiscono in quei giorni all’Open Week organizzato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (Onda). Insieme a centottanta altre strutture ospedaliere in tutta l’Italia, i nostri Ospedali aprono le porte alle donne proponendo loro visite, consulti, esami strumentali ed eventi informativi e di prevenzione. L’obiettivo è offrire alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e di prendersene cura in modo più consapevole. A Mirano, Dolo, Noale, Chioggia, Mestre e Venezia si celebra così con molta concretezza la Giornata nazionale della salute della donna, che domenica 22 aprile concluderà questo ciclo intenso declinato al femminile”.

Il programma

In entrambi gli ospedali veneziani si propongono visite senologiche nella giornata di venerdì 20 aprile: gli specialisti della Uoc di Chirurgia Senologica effettueranno visite gratuite e colloqui informativi relativi ai criteri e alle modalità di prevenzione secondaria per il tumore del seno, in particolare sulle corretta esecuzione dell'autoesame. I casi dubbi saranno presi in carico secondo i percorsi già stabiliti.

Senologia

A Mestre le visite (max 24) si svolgeranno tra le 14.30 e le 18.00 presso il poliambulatorio al I piano dell’Angelo. Per la prenotazione, obbligatoria, della visita si chiami lo 041.9656306 mercoledì 18 aprile tra le 8.30 e le 14.00.

A Venezia le visite (max 12) si svolgeranno tra le 9.30 e le 13.00 presso il poliambulatorio al piano terra del Padiglione Jona. Per la prenotazione, obbligatoria, della visita si chiami lo 041.9656306 mercoledì 18 aprile tra le 8.30 e le 14.00.

Cardiologia

Nei giorni 17-18 e 19 aprile, alla Cardiologia dell'Ospedale dell’Angelo a Mestre, alle donne di età compresa tra i 45 e 65 anni sarà offerta la possibilità di effettuare visite cardiologiche. Saranno sottoposte ad un elettrocardiogramma standard, allo scopo di valutare le possibili alterazioni cardiache che presentano una maggior incidenza in questa fascia di età: i risultati dell'esame saranno memorizzati su una pennetta che sarà consegnata al termine dell'esame, e che consentirà alle donne di avere un utile confronto anamnestico per successivi controlli e/o eventuali accessi ai servizi sanitari. In presenza di alterazioni patologiche saranno avviati gli approfondimenti del caso. Le elettrocardiografie si prenotano anche martedì 17 aprile, telefonando allo 041.9656306 tra le 13.00 e le 15.0, si effettuano nei tre giorni previsti tra le 8.30 e le 10.15 presso gli ambulatori della Cardiologia, al II piano, ascensore C.

Altre visite

Nella giornata di venerdì 20 aprile verranno effettuate all’Ospedale Civile di Venezia le visite mediche dedicate alle pazienti con fattori di rischio per patologie cardiovascolari, endocrine e dismetaboliche. Le visite elettrocardiografie – già prenotate attraverso il sito www.bollinirosa.it – si svolgeranno tra le 11.00 e le 14.00 nell’ambulatorio del Centro Ipertensione al primo piano del Padiglione Mendicanti Nord.