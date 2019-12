Sfmr Gazzera, forse è la volta buona: affidati al Comune i passaggi a livello

Per dare concreta soluzione al nodo del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) della Gazzera, costituendo il raccordo stradale tra le fermate ferroviarie Gazzera e Olimpia, in corso di completamento, e la rete stradale nel territorio di Mestre, è stato deciso da Regione e Rete ferroviaria italiana, oggi martedì 17 dicembre, di affidare l'abbattimento dei passaggi a livello al Comune di Venezia. Il provvedimento è stato proposto dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti.

I costi e i fondi

«Abbiamo dato il via libera al protocollo di intesa che la Regione sottoscriverà con Rete Ferroviaria Italiana e Comune di Venezia – spiega De Berti –, per affidare all’amministrazione comunale veneziana le attività di appalto ed esecuzione degli interventi sostitutivi dei passaggi a livello della linea Mestre – Quarto D’Altino e Mestre – Treviso, entrambi sulla via Gazzera Alta». La spesa prevista è di poco superiore ai 10 milioni di euro. L'accordo disciplina anche le modalità di finanziamento dell’intervento: la spesa sarà integralmente a carico di Regione del Veneto e Rfi che daranno i fondi al Comune di Venezia. «Nostro obiettivo è far sì che l’intervento possa essere avviato immediatamente dopo la chiusura dei cantieri che oggi sono attivi alla Gazzera, per la realizzazione, tra l’altro, di due fermate dei treni – conclude De Berti –, risolvendo l’annosa questione delle interferenze stradali e ferroviarie».