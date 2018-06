Guardie giurate in vigilanza dei siti sensibili: Dolo aumenta l'investimento in sicurezza

Al via il progetto Sicurezza Comunale di Dolo, dal primo luglio, con il pattugliamento, durante la tarda serata e la notte, di oltre venti siti sensibili, nell'ambito della prevenzione e del monitoraggio in favore del decoro e della sicurezza urbana.

Sicurezza e serenità

"È un progetto sperimentale - spiegano il sindaco Alberto Polo e il vice sindaco con delega al decoro e alla sicurezza urbana, Gianluigi Naletto - teso a dare risposte mirate a particolari situazioni, da tempo oggetto di nostre attenzioni e valutazioni. In accordo con l'arma dei carabinieri e la polizia locale vogliamo garantire la serenità e la sicurezza dei nostri concittadini attivando e favorendo ogni iniziativa utile a migliorare la qualità del vivere a Dolo".

Il progetto

L'attività consiste in un servizio di vigilanza notturna, indicativamente tra le 22 e le 5, degli edifici comunali e di siti di pertinenza comunale da parte di un soggetto privato specializzato, operante nel settore. Il servizio, a cura di Castellano Vigilanza di Venezia, prevede ispezioni finalizzate a segnalare eventuali situazioni anomale e a intervenire in caso di necessità. Guardie particolari giurate in divisa, armate, radiocollegate con la centrale operativa dell’Istituto, dotate di autopattuglia e di cellulare per l’eventuale comunicazione con le forze dell’ordine, controlleranno oltre venti ambiti comunali: edifici, cimiteri, impianti sportivi, parchi e aree verdi posti nelle frazioni e nel capoluogo.

Anomalie

L’ispezione consiste nel controllo esterno e, in alcuni casi, interno, del perimetro dell’immobile interessato e delle relative pertinenze, con particolare riguardo all’integrità degli accessi e alla presenza di qualsiasi attività. Il tutto testimoniato da un lettore di rilevamento elettronico collocato in ciascuno degli immobili e degli spazi pubblici oggetto di vigilanza. In caso di rilevazioni di anomalie o possibili criticità, la pattuglia provvederà all’immediata segnalazione alla Municipale. Entro la mattinata successiva la ditta di vigilanza invierà all’amministrazione un rapporto nel quale saranno dettagliatamente indicate data, ora e sede di intervento e una sintetica e sommaria descrizione delle anomalie rilevate.