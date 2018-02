Un milione di euro per il recupero dell'ex Edison a Marghera: "Spazi per le associazioni"

L’amministrazione comunale, con il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio comunale nel mese di dicembre 2017, ha stanziato le risorse necessarie sia a ristrutturare la palestra dell'ex Edison di Marghera e sostituire la copertura di eternit della stessa, sia per la sostituzione e bonifica della copertura del restante compendio. Nel dettaglio sono stati stanziati 490mila euro per la messa a norma della palestra, l'ampliamento degli spogliatoi, la copertura della stessa, nonché 500mila per la bonifica della copertura del restante edificio ex Edison. I lavori inizieranno nel 2019.

"Spazi alle associazioni"

“Queste risorse - hanno dichiarato gli assessori Simone Venturini e Francesca Zaccariotto - si aggiungono agli importanti investimenti previsti nell'area di Marghera per la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico e per la sistemazione di molte aree verdi. Dopo molti anni, l'amministrazione ha stanziato risorse vere, non aleatorie, per la riqualificazione dell'ex Edison. Questo lavoro di sistemazione e bonifica consentirà alle associazioni sportive di godere di una bella palestra. Inoltre, il recupero e risanamento dell'ex Edison, che da anni versa in queste condizioni, è un'operazione propedeutica al riordino delle concessioni e all'assegnazione degli spazi dell'ex scuola alle realtà associative e di volontariato attraverso bandi pubblici, trasparenti e aperti a tutti, cancellando l'abitudine antica per cui chi primo arriva - anche abusivamente - meglio alloggia".