Messa in sicurezza dell'impianto, sopralluoghi e rilievi alla 3V Sigma

Sono proseguite nella giornata di oggi, sabato 16 maggio, le attività dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dell’impianto chimico dello stabilimento della 3V Sigma di Marghera, interessato nella giornata di ieri da un rogo generalizzato, che ha distrutto la parte produttiva dell’impianto.

Le indagini

Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno nei prossimi giorni con l’impiego del personale del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per lo svuotamento dei serbatoi rimasti coinvolti nell’incendio. Nella giornata odierna sono anche continuate le operazioni di sopralluogo e rilievo del Niat (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) e del personale dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per indagare sulle cause del rogo.

La diffida

Coinvolti direttamente due operai di una ditta di Terni che sono rimasti ustionati, uno in maniera più grave, e sono stati trasportati negli ospedali di Padova e Verona. La società coinvolta nell'accaduto avrebbe inviato già oggi una diffida alla sigla sindacale Femca Cisl, rappresentante dei lavoratori dello stabilimento, che ieri ha dichiarato di aver più volte segnalato la mancanza di condizioni di sicurezza negli impianti rivolgendosi alla prefettura e chiedendo un incontro ai vertici e ai responsabili della compagnia, senza esito.