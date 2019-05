Spacciatore inseguito e arrestato a Mestre: in tasca 1500 euro e 11 ovuli di cocaina

Ennesimo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti da parte del Nucleo operativo della Polizia locale. Il blitz è scattato verso le 22.30 di sabato a due passi da piazza Ferretto a Mestre: a finire nella rete degli agenti è stato un sedicente cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale. Si tratta di B.A., 31enne gravato di precedenti specifici contestati tra il 2017 e il 2018.

Arresto

Venerdì sera gli agenti del Nucleo investigativo hanno pedinato il pusher nei locali di Mestre. Verso le 22.30 l'auto è stata inseguita fino a via Torre Belfredo, dove è avvenuto uno scambio denaro-cocaina. A quel punto gli agenti e altre pattuglie hanno fatto scattare il blitz arrestando il cittadino marocchino che, perquisito, è stato trovato in possesso di 1500 euro in contanti e di 11 ovuli di cocaina pronti per essere venduti nascosti in un pacchetto di sigarette. Il 31enne al termine degli accertamenti è finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio ed è stato trasferito nella camera di sicurezza del comando di Polizia locale in attesa del processo. All'acquirente, un 22enne moldavo, è stata invece subito ritirata la patente di guida.