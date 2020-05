Seduto su una panchina in piena notte, era uno spacciatore: arrestato

era seduto su una panchina, in piena notte, in una piazza del centro di Stra. Una pattuglia dei carabinieri lo ha notato e ha deciso di controllarlo, scoprendo che si trattava di uno spacciatore.

E' scattato l'arresto per un 34enne nigeriano, trovato la scorsa notte intorno alle 2. Le perquisizioni, personale e domiciliare, hanno permesso ai militari di sequestrargli venti dosi di cocaina, per un totale di 15 grammi, e mille euro in contanti.