Negozio di souvenir base dello spaccio: cocaina tra cialde di caffè, titolare in manette

Le segnalazioni di strani viavai di persone sospette sono cominciate a giungere alle forze dell'ordine nelle scorse settimane. Così, nel pomeriggio di ieri, è scattato il blitz dei militari del Norm di Mestre che hanno messo le manette ai polsi al titolare di un bazar al Tronchetto, in prossimità della fermata del People Mover: l'uomo, un 30enne albanese, oltre a vendere souvenir e chincaglierie varie, infatti, spacciava sottobanco cocaina.

Cocaina in dosi

Appena giunti sul posto, i carabinieri hanno capito che nell'attività succedeva qualcosa di sospetto, non fosse altro per la presenza di alcuni tossicodipendenti (tra le altre cose monitorata anche nei giorni precedenti). A seguito della perquisizione, condotta anche con l'ausilio dell'unità cinofila della polizia locale di Venezia, i militari hanno trovato diversi grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e pronti per essere spacciati, nascosti tra le cialde di caffè.

Il kit dello spacciatore al dettaglio

A testimoniare che l'attività di spaccio fosse piuttosto fiorente, la quantità di denaro rinvenuta in cassa, circa mille euro. Una cifra spropositata rispetto al volume d'affari registrato dagli scontrini, e per la quale il titolare non era in grado di fornire una spiegazione valida. Ma non solo: all'interno del piccolossimo punto vendita, infatti, i militari hanno trovato anche il "kit del perfetto spacciatore al dettaglio", fatto di telefoni cellulari dedicati e una contabilità parallela di "dare e avere" con cifre, date e soprannomi. A quel punto il pusher è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.