Spazzamare, una giornata di immersioni per ripulire i fondali dai rifuti

Lunedì 8 giugno, in occasione della giornata mondiale degli oceani, si svolge l’operazione Spazzamare, «la più importante giornata di pulizia dei fondali mai realizzata in Italia», organizzata congiuntamente dal progetto europeo Clean Sea Life e dalle capitanerie di porto. I sommozzatori di una quarantina di centri immersione e i cinque nuclei subacquei della capitaneria di porto, armati di sacchi e palloni di sollevamento, si immergeranno in darsene e porticcioli di tutte le regioni costiere d’Italia per liberare i fondali dai rifiuti. Gli oggetti recuperati saranno catalogati, pesati e poi smaltiti grazie alla collaborazione degli enti locali. In Veneto prenderà parte all'iniziativa Isamar Diving Center, coadiuvato da Abissi Underwater Photo Venice e supportato dalla capitaneria di porto di Chioggia e da Veritas per l’asporto e lo smaltimento degli scarti. Assonautica Italiana supporta l'iniziativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Eleonora de Sabata, portavoce del progetto, commenta: «Ringraziamo di cuore i diving center e le centinaia di subacquei che dedicheranno le prime, agognate immersioni dopo il lockdown non al divertimento ma alla tutela del mare, e gli enti locali che assicureranno lo smaltimento dei rifiuti. Ma la battaglia contro il mare di plastica si deve combattere a terra, riducendo il più possibile la produzione di rifiuti. Prima che arrivino a mare».