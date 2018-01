"Non voglio elemosinare, pulisco le vie per integrarmi": dubbi sul migrante-netturbino

"Gentili signore e signori, desidero integrarmi onestamente nella vostra città senza chiedere l'elemosina. Da oggi terrò pulite le vostre strade. Vi chiedo soltanto un contributo di soli 50 centesimi per il mio lavoro. Buste, scope, palette e altro materiale per la pulizia sono ben accetti. Grazie per le vostre contribuzioni". Poche righe scritte a mano su un cartoncino posizionato in Villaggio dei Fiori a Spinea, di fronte all'ex Coop di viale San Remo. Poco distante un ragazzo di colore, del quale si ignora l'identità, che pur di integrarsi ed evitare di ricorrere all'accattonaggio per sopravvivere, ha deciso di darsi da fare per la comunità, contribuendo nel suo piccolo alla pulizia della citt.

Buona volontà per integrarsi?

Ramazza e paletta alla mano il ragazzo è impegnato da qualche giorno a raccogliere foglie secche e rifiuti abbandonati ai lati dei cestini e dei cassonetti. Le foto, scattate da un cittadino, hanno fatto in poco tempo il giro dei social, raggiungendo in modo capillare la comunità. "Complimenti, questo è un ragazzo che va incentivato", "Ben vengano queste iniziative, bravo!", si legge tra i vari commenti al post. Ma non sono mancati gli interrogativi e c'è chi sospetta ci sia un vero e proprio "racket" alla base di quello che sembra un impegno vero e concreto: negli ultimi mesi, infatti, in tutta Italia sono spuntate iniziative in tutto e per tutto similari, documentate da numerosi quotidiani, la richiesta sempre la stessa: l'integrazione "guadagnata sul campo" ripulendo la città, a fronte di un'offerta di 50 centesimi. Il messaggio lo stesso, un vero e proprio copia-incolla. Si tratterà davvero di un buon gesto o c'è qualcosa sotto la superficie?