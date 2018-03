Spesa a scrocco in un negozio di vestiti, due studentesse minorenni denunciate

Speravano di rifarsi il guardaroba gratis, ma le cose sono andate diversamente. L'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Portogruaro è scattato nel fine settimana scorso all’interno dell'ipermercato Carrefour, nella zona commerciale della città. La direzione del negozio ha chiamato il 112 dopo aver scoperto una coppia di studentesse a rubare: le due, minorenni e residenti a Caorle, si erano rifornite di capi di abbigliamento per un valore di 220 euro e ne avevano rimosso i dispositivi antitaccheggio, tentando di oltrepassare inosservate le barriere delle casse. A quel punto sono state condotte negli uffici della caserma e, al termine delle procedure di rito, denunciate in stato di libertà al tribunale per i minorenni di Trieste per il reato di furto aggravato.