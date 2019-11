Uomo trovato senza vita, l'ipotesi del suicidio

Ci sono volute ore di accertamenti, di incrocio delle immagini registrate dalle telecamere della zona, di raccolta delle testimonianze e di sopralluoghi: dietro alla morte di Felice Olivier, 74enne friulano trovato senza vita mercoledì in un'abitazione di Gruaro con diverse ferite alla gola, ci sarebbe un gesto estremo. L'ipotesi dei carabinieri, che stanno effettuando le indagini, è che l'uomo si sia tolto la vita. Nelle vicinanze del corpo, che era a terra all'ingresso dell'abitazione di proprietà di una donna con la quale sembra che in passato ci fosse stata una relazione, c'era un coltello.

Alcuni elementi raccolti durante il sopralluogo di mercoledì fanno propendere per il suicidio e portano gli investigatori ad escludere che si sia trattato di un omicidio. Il 74enne avrebbe lasciato alcuni scritti in cui annunciava la volontà di togliersi la vita. Per avere la certezza che si sia trattato di un gesto estremo, però, gli investigatori stanno aspettando l'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni.