Dramma a Venezia: uomo si toglie la vita lanciandosi dalla finestra

Un uomo di sessant'anni sabato mattina si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra deul suo appartamento a Santa Marta, nel centro storico di Venezia. La vittima si è gettata dal terzo piano nei pressi di un campetto da basket.

Ad assistere alla scena, un gruppo di ragazzi riuniti nel campo, che sono subito corsi a soccorrere l'uomo. Per il sessantenne, però, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e i carabinieri, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, che sembra che da tempo soffrisse di crisi depressive.