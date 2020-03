Il gruppo Unicomm annuncia la chiusura dei punti vendita anche per il 5 aprile

I punti vendita del Gruppo Unicomm (supermercati A&O, Famila, Emisfero, Mega, Cash and Carry e C+C) resteranno chiusi anche domenica 5 aprile. Dopo le chiusure di domenica 22 e 29 marzo (prima che la Regione Veneto con un'ordinanza imponesse di tenere le serrande abbassate nei giorni festivi), il gruppo ha annunciato che anche per il prossimo fine settimana, nella giornata del 5 aprile, i negozi non saranno aperti.

«Ci sembra un atto di coerenza in un momento storico in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte - spiega il presidente del Gruppo Unicomm Marcello Cestaro -. I nostri collaboratori stanno facendo uno sforzo enorme per mantenere i punti vendita pienamente operativi in questa fase di emergenza, crediamo sia fondamentale dare loro un turno di riposo». In questi giorni è atteso un nuovo decreto che stabilirà una probabile proroga delle misure restrittive per limitare i contagi da Coronavirus ma c'è chi, come il gruppo Unicomm, ha già preso una decisione. “Oltre al 5 aprile saremo chiusi anche il 12, il giorno di Pasqua – continua Cestaro -. In questo momento abbiamo tutti il dovere di fare ogni sforzo affinché questa situazione giunga al termine il prima possibile”.

