Trasportava gli spacciatori sulle strade di Padova: "tassista" abusivo nei guai

Era ormai una figura di fiducia per decine di spacciatori di professione che lo chiamavano per organizzare le trasferte in giro per Padova. Ora al tassista abusivo, 37enne veneziano di Cavarzere, è toccata una raffica di sanzioni.

L'inseguimento

Tutto è iniziato mercoledì pomeriggio, quando una volante della polizia ha notato tra le vie del capoluogo patavino una Fiat Stilo con a bordo due sospetti. Ne è nato un breve inseguimento fino a via Venezia, dove l'auto è stata fermata. Prima di accostare però, gli agenti si sono accorti che il passeggero aveva gettato dal finestrino un involucro con 16 grammi di eroina che, una volta recuperato, ha portato all'arresto del 26enne tunisino. Dopo il processo per direttissima che ne ha decretato l'espulsione, il pusher è stato portato a Brindisi per essere rimpatriato.

Il tassista abusivo

La vera sorpresa, però, è stato il conducente. Un rapido controllo ha permesso di scoprire che si trattava di un tassista abusivo, fedele riferimento per i pusher della zona. Il cavarzerano da tempo accompagnava gli spacciatori nei loro giri di perlustrazione e vendita di droga per la modica cifra di 10 euro a tratta. Una vera e propria professione parallela, che ora gli costerà cara. Pur avendo evitato la denuncia, infatti, sarà sanzionato per esercizio abusivo della professione. L'entità della super multa la deciderà il prefetto una volta esaminato il caso: rischia da 1.777 a 7.108 euro. A questi si aggiungono la sospensione della patente da 4 a 12 anni, la confisca del veicolo e, per non farsi mancare nulla, circa 40 euro per guida senza patente, pechè al momento del controllo circolava senza il documento.