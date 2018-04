Levata di scudi contro il declassamento del Teatro veneto: "Sbigottiti, è tra i più efficienti"

"Il Teatro stabile del Veneto è un'eccellenza": pareri unanimi tra gli addetti ai lavori, che si sono dati appuntamento martedì mattina a palazzo Grandi Stazioni per discutere della recente decisione della commissione ministeriale di declassare la struttura. "Siamo sbigottiti - commenta l'assessore regionale Cristiano Corazzari -. Il Teatro registra un aumento delle produzioni, delle collaborazioni e del pubblico. Il tutto con una copertura dei costi dalle vendite dei biglietti per oltre il 50%. È tra i primi in Italia per quota di autofinanziamento, amministrato in modo corretto ed efficiente. Questa è una scelta politica a danno del sistema culturale del Nordest".

Gli fa eco il direttore Massimo Ongaro: "Per il teatro veneto significa oltre 1,6 milioni in meno di finanziamenti. Speriamo che si tenga conto del fatto che la nostra è un'azienda efficiente, che in tre anni ha ottenuto risultati ancora migliori. Ci piacerebbe consolidare questo percorso operativo"