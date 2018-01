Telefonia mobile: torna la fatturazione mensile, ma le tariffe aumentano dell'8,6%

Il ritorno alla fatturazione mensile per la telefonia mobile? Un bluff come dimostrano le tante segnalazioni giunte in questi ultimi due giorni all’Adico. Perché se è vero che le compagnie si stanno adeguando alla delibera dell’Agcom, annunciando che si tornerà alle bollette ogni 30 giorni, di contro viene anche comunicato un aumento dell’8,6%, esattamente quello registrato con la fatturazione ogni quattro settimane, che di fatto aveva portato a tredici le mensilità da onorare. Adico ha dunque deciso di scrivere all’Agcom per denunciare questo comportamento, adottato per ora da alcune compagnie ma che con ogni probabilità sarà utilizzato da tutti.

"Rincaro sulla tariffa mensile"

"Una nostra socia - spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - ci ha segnalato che una compagnia telefonica sta scrivendo un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni, comunicando senza mezzi termini ai propri clienti che tornerà alla fatturazione mensile come imposto dall’Agcom, ma che alla fin fine si pagherà come con la fatturazione ogni 28 giorni. Una vera e propria presa in giro per chi si è battuto contro il pagamento ogni quattro settimane e per chi, come l’Autorità, è intervenuta con decisione per sistemare le cose. Questo dimostra che le compagnia fanno quello che vogliono, fregandosene altamente degli utenti".

Garofolini: "L'Agcom faccia qualcosa"

"Restiamo allibiti - conclude Garofolini - L’Agcom era intervenuta proprio perché con la fatturazione a 28 giorni erano aumentati i costi per gli utenti. Ora si è tornati al pagamento mensile ma l’aumento è rimasto intatto. L’Agcom deve intervenire".