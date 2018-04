Ricercato per furto, viente sorpreso a rubare al supermercato: 27enne in manette

Ricercato a Udine, tenta il colpo in un supermercato di Portogruaro. L'episodio risale a qualche giorno fa, quando N.M, 27enne censurato originario della Serbia e senza fissa dimora in Italia, è stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato di oltrepassare i varchi di un esercizio commerciale senza pagare il corrispettivo per i prodotti asportati dagli scaffali. Per lui, che già doveva trovarsi dietro alle sbarre, sono scattate le manette ai polsi.

Tentato furto aggravato

Era stato il Tribunale di Udine ad emettere il mandato di arresto a carico dell'uomo, ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato nell'hinterland friulano. Ma di finire dentro, il 27enne, non ne aveva alcuna intenzione, ecco perché ha pensato di darsi alla macchia. Il goffo tentativo di rubare nel market della città del Lemene, però, gli è stato fatale. Denunciato per tentato furto aggravato, è stato condotto nella casa circondariale Castello di Pordenone.

Reati finanziari

I militari dell'Arma hanno eseguito anche un altro ordine arresto, rintracciando un 58enne di Caorle sul quale pendeva un ordine di pena detentiva in regime di arresti domiciliari, poiché ritenuto colpevole di reati in materia finanziaria commessini in passato nel Pordenonese. Condotto in caserma per le formalità di rito, è stato quindi trasferito al proprio domicilio, dove dovrà scontare un periodo di pena residuo di un anno e 6 mesi.