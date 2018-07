Aggressione a coltellate per strada a Chioggia Indagini in corso per tentato omicidio

E' stato raggiunto da più di un fendente per strada. Un'aggressione a coltellate su cui stanno indagando i carabinieri e su cui potrebbero esserci novità nelle prossime ore. Paura lunedì sera a Borgo San Giovanni, quando un 42enne di nazionalità marocchina è stato soccorso alle prese con più di una ferita causata da arma da taglio. Il protagonista della vicenda è stato stabilizzato per poi essere trasferito in ospedale. Allo stato il reato per cui si starebbe indagando sarebbe di tentato omicidio. Al vaglio se le coltellate possano essere scattate per motivazioni di tipo famigliare o meno.