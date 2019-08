Pressione, glicemia, cuore: serata di test e screening in centro a Caorle

Dalle misurazione della pressione arteriosa al controllo della glicemia ai consigli sulla nutrizione, ma ci saranno anche lezioni sulle manovre di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore e la presentazione di un’ambulanza. Domani,13 agosto, piazza Matteotti a Caorle sarà la protagonista di una serata dedicata alla prevenzione e all’informazione sanitaria.

Anche per stranieri

Dalle 20 alle 24 personale medico e infermieristico sarà presente in varie postazioni per coinvolgere residenti e turisti nell’effettuare test finalizzati alla prevenzione cardiovascolare. Non mancheranno gli interpreti di lingua inglese e tedesca, dell’unità di Medicina Turistica, impiegati negli ospedali e nelle strutture di emergenza del litorale, per coinvolgere negli screening anche i turisti. Il tutto mentre un maxi schermo proietterà i filmati (prevenzione, esercitazioni, turismo sociale e inclusivo) dell’attività svolta quotidianamente dal personale dell’Ulss 4.