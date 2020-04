Toelettatura cani a garanzia della salubrità delle abitazioni

Una lettera del coordinatore dell'Unità di crisi della giunta regionale, Nicola Dell'Acqua, indirizzata a veterinari, prefetture, sistema sanitario e alla direzione della sanità animale, per chiedere di rendere possibile l'attività di toelettatura degli animali da compagnia. È stata protocollata il 27 aprile scorso. «Alla luce della nota del ministero della Salute che evidenzia le esigenze di benessere degli animali - si legge - considerate le necessità di tutela della salubrità delle abitazioni nelle quali convivono persone e animali da compagnia, si ritiene di interesse pubblico in base al dpcm del 10 aprile l'attività di cura e igiene dell'animale eseguita da esercizi regolarmente autorizzati».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per farlo occorre il rispetto di tutte le prescrizioni: dai dispositivi al distanziamento, fino alla indicazione che prescrive di evitare i contatti fra persone. Meglio sarebbe la «modalità di consegna dell'animale, tolettatura e ritiro, in totale sicurezza». Facendo però in modo di garantire, «sia lo spostamento da parte degli addetti agli esercizi - che va quindi - considerato come giustificato da esigenze lavorative, sia quello dei proprietari che si recano ai negozi per necessità». In attesa di riscontro.