Trasportavano abusivamente i turisti: sequestrate 4 imbarcazioni

Nel solo mese di febbraio, la guardia di finanza di Venezia ha sequestrato quattro imbarcazioni utilizzate per il trasporto abusivo di turisti in città. I conducenti, uno dei quali si improvvisava anche guida turistica senza titolo, sono stati multati per un totale di circa 20mila euro.

Trasporto passeggeri irregolari

In particolare, nel corso del periodo di carnevale i militari della sezione navale e del I Nucleo operativo metropolitano hanno effettuato numerosi controlli, sequestrando due natanti da diporto. È stato grazie all'aiuto dei turisti che hanno potuto delineare il modus operandi dei trasportatori abusivi. Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, i conducenti acquisivano clienti attraverso la pubblicità su note piattaforme web, in altri casi venivano adescati direttamente sulle rive, grazie all'aiuto di complici. Le due imbarcazioni, oltre a circolare senza aver a bordo alcun tipo di documento, non erano neppure coperte da assicurazione.

Guida turistica abusiva

Uno dei due conducenti, inoltre, oltre al trasporto irregolare, forniva anche un servizio di guida turistica abusiva, al costo di 50 euro a persona, senza averne competenza e autorizzazione in materia.