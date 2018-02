Guasto sulla linea ferroviaria tra Padova e Dolo, treni soppressi da e per Venezia

In tanti venerdì sono rimasti a piedi, o comunque hanno dovuto attendere parecchio prima di poter salire su un treno che li portasse a destinazione. Disagi si sono registrati sulla linea ferroviaria convenzionale tra Padova e Venezia a causa di un guasto verificatosi tra le stazioni di Dolo e Padova. Come conseguenza diverse corse sono state soppresse (altre hanno subìto ritardi), in entrambe le direzioni, a partire dalle 8 di mattina. Coinvolti principalmente convogli regionali. Rete ferroviaria italiana ha comunicato intorno alle 10 che la situazione si stava normalizzando in seguito agli opportuni interventi eseguiti dal personale specializzato.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Venezia usa la nostra Partner App gratuita !