Dramma a Treporti: taglia la legna e si amputa una mano, portato in ospedale

Un'operazione che già in passato con ogni probabilità aveva portato a termine senza alcun tipo di problema. Domenica pomeriggio, però, tutto si è concluso nel peggiore dei modi per un 60enne residente a Treporti che, mentre stava tagliando della legna all'interno di un esteso cortile, utilizzando uno strumento si è amputato una mano. Una scena terribile.

Intervento dell'elicottero

L'allarme è stato lanciato al 118 poco prima delle 16 e sul posto, vista la dinamica dell'accaduto, si è portato l'elicottero del Suem di Treviso: il velivolo è atterrato a pochi metri dal punto in cui si trovava il ferito, in via di Portosecco. Quest'ultimo stava perdendo molto sangue. Lo staff sanitario si è subito preso cura di lui, tamponando le ferite e stabilizzando lo sventurato per permettergli un trasferimento d'urgenza in ospedale.

Trasferimento a Peschiera del Garda

Il 60enne è stato caricato a bordo dell'elicottero per poi essere trasportato alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, struttura specializzata in chirurgia della mano. Lì i medici cercheranno, se il quadro clinico lo permetterà, il reimpianto.