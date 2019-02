Rinasce il mercato turistico del Tronchetto, primo step della riqualificazione dell’area

Rinasce il mercato turistico del Tronchetto. La nuova zona vicino al People Mover, inaugurata giovedì, assieme ai servizi igienici, rappresenta un primo step verso la riqualificazione generale dell'area. Ospita 25 nuovi chioschi (di cui 4 bar, un'edicola e 20 postazioni per la vendita di souvenir) e una nursery. La realizzazione dei nuovi chioschi è costata ai soci operatori 400 mila euro.

Caratteristiche

Il mercato turistico giornaliero si estende su una superficie complessiva di circa 1.200 metri quadrati e l'orario massimo della sua apertura sarà tra le 6 del mattino e la mezzanotte, prevedendo un orario di apertura obbligatorio dalle ore 10 alle 18. Il fabbricato per i servizi igienici, gestito da Veritas, ha invece una superficie coperta di 240 metri quadrati, e si contraddistingue per un sistema di accesso a tornelli predisposti per la lettura della Venezia Unica City pass.

Progetto

Entro la fine dell’anno, o al massimo entro i primi mesi del 2020, verranno insediati nell’ex centro logistico interscambio merci il comando di polizia locale con la Smart Control Room e il trasferimento di 180 operatori entro il 2019, il mercato ortofrutticolo, e il parcheggio autobus (su una superficie di 4860 metri quadrati, con 27 stalli) dove ora sorge il consorzio ortofrutticolo Tronchetto. Entro il 2021, invece, avverrà anche lo spostamento del mercato ittico sempre nell’ex centro logistico e sarà aperta la caserma dei carabinieri. Alla cerimonia, tra gli altri, l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, i consiglieri comunali Gloria Rogliani e Paolo Pellegrini, il questore Danilo Gagliardi e il presidente dell’Ascom, Roberto Magliocco, il direttore della direzione progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo, Marco Mastroianni.

In attesa del park

«Inauguriamo oggi una delle porte di accesso alla città – ha dichiarato l’assessore Zaccariotto –. Voglio sottolineare la velocità di realizzazione di questo primo stralcio di progetto, visto che l’approvazione da parte del Consiglio comunale dei progetti che abbiamo iniziato ad attuare risale a ottobre 2018. Il trasferimento del mercato non è stato semplice – ha continuato – ma, grazie al coordinamento dell’Ascom, è riuscito bene. L’apertura dei nuovi chioschi aiuterà poi anche il sistema di sicurezza e di controllo dell’area». «Oggi – ha sottolineato poi il direttore Mastroianni - apriamo ufficialmente un primo pezzo del puzzle della riqualificazione complessiva dell’area del Tronchetto». In via temporanea, fino a quando sarà realizzato il nuovo parcheggio, a seguito della demolizione dell’attuale Consorzio ortofrutticolo (previsto per la primavera di quest’anno) è stata adibita a zona di carico e scarico passeggeri di bus turistici una porzione degli spazi esterni del centro logistico interscambio merci, con conseguente adeguamento della viabilità pedonale. I lavori sono stati realizzati dalla società Venezia Tronchetto Real Estate (Vtre), in base a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Venezia nell’aprile del 2016.

Porta d'ingresso

«Si inaugura oggi la nuova area commerciale del Tronchetto, frutto di un lavoro di concertazione tra l’amministrazione comunale e Ascom Venezia - ha detto il presidente di Confcommercio Ascom Venezia Roberto Magliocco -. Porterà beneficio non solo agli operatori che vi lavorano ma anche a tutta la città perché, non dimentichiamo che, questo del Tronchetto è uno degli ingressi principali alla città storica». Il Comune ha impegnato 1 milione e 800 mila euro per questo tipo di investimento e altri 3 milioni per la nuova Smart Control Room (che verrà realizzata sempre al Tronchetto), una grande centrale di coordinamento e controllo del territorio.