Trovato morto a 17 anni: sospetta overdose da psicofarmaci

Un ragazzino di 17 anni è stato trovato morto martedì pomeriggio all'interno di un appartamento in centro a San Donà. A fare la drammatica scoperta è stato un amico, che lo aveva ospitato per la notte. La procura ha disposto l'autopsia, che chiarirà le cause del decesso che, dalle prime verifiche, sembra possa essere legato all'assunzione di psicofarmaci.

La sera prima

Il giovane, nato in Italia da genitori di origini marocchine, viveva a Torre di Mosto, ma lunedì sera si sarebbe recato da un conoscente a San Donà. I due avrebbero trascorso la serata insieme e poi sarebbero andati a dormire. Quanto accaduto in quelle ore è al vaglio dei carabinieri, che sentiranno l'amico del 17enne per comprendere come siano andate le cose.

Le indagini

Solo nel pomeriggio di martedì, dopo le 14, il conoscente si sarebbe accorto che il 17enne era morto. A quel punto ha lanciato l'allarme, ma non c'era più nulla da fare. Nello zaino del minorenne sono state trovate delle scatole di psicofarmaci, da qui l'ipotesi di una sospetta overdose. Gli investigatori tendono ad escludere che il giovane avesse l'intenzione di suicidarsi.