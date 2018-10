Spaccio, denunciata una coppia a Jesolo: in casa cocaina e denaro contante

Il viavai costante da quell'appartamento aveva fatto nascere più d'un sospetto nei residenti, poi confermato dalle forze dell'ordine. Dopo un'indagine fatta di appostamenti e pedinamenti, gli agenti della polizia di Jesolo hanno denunciato una coppia, A.N., 47enne tunisino, e O.N., 47enne marocchina, per detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione dell'abitazione di giovedì mattina, i poliziotti hanno trovato all'interno 17,35 grammi di cocaina e una piccola quantità di marijuana, oltre a 3200 euro in contanti, sequestrati insieme allo stupefacente poiché considerati provento dell'attività di spaccio.

Immigrazione clandestina

Oltre che per detenzione di stupefacente, la donna è stata denunciata anche per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: il compagno, infatti, è irregolare nel territorio italiano. Per l'uomo è scattato il provvedimento di espulsione.