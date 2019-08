Turista perde l'equilibrio e cade in mare: elitrasportata all'Angelo

Una turista tedesca di 80 anni è stata ricoverata in Rianimazione, a Jesolo, dopo avere ingerito acqua di mare, a causa di una caduta. Il fatto è avvenuto verso le 15.30 di oggi, martedì 13 agosto, all’altezza della torretta 11, in zona piazza Mazzini.

L'elicottero

La donna è entrata in acqua e si è immersa. Forse è scivolata, o ha trovato una buca, ed è caduta. Un’amica l’ha recuperata, tenendola con il materassino, mentre chiamava aiuto. Gli addetti al salvataggio della Jesolo Turismo l’hanno prelevata e portata a riva, mentre sono stati chiamati i soccorsi. La donna non è sembrata, in un primo momento, in gravi condizioni. Ma una volta arrivata all'ospedale di Jesolo è stata trasportata con l'elicottero del Suem 118 all'ospedale dell'Angelo di Mestre, forse a causa di complicazioni.