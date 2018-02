Rifiuta le cure dei sanitari del 118: poi lo trovano morto in camera d'albergo a Venezia

Rifiuta le cure dei sanitari del Suem, che si erano portati nella sua camera dopo una richiesta d'intervento. Dopo alcune lo trovano privo di sensi e al medico non resta che constatarne il decesso. Tragedia lunedì mattina in un albergo veneziano di calle de l'Ogio: a perdere la vita è stato un turista inglese di 46 anni, pare già alle prese con pregressi problemi di salute, che a un certo punto ha chiesto aiuto sanitario mentre si trovava nella sua camera d'hotel.

Niente trasferimento in ospedale

L'intervento del 118 verso le 9, al termine del quale l'uomo avrebbe firmato la richiesta di non essere accompagnato all'ospedale Civile. Una richiesta esplicita, nella convinzione evidentemente di non avere bisogno d'aiuto. A quel punto lo staff se n'è andato per altri interventi, ma un team del Suem in quella camera d'hotel ci è dovuto tornare anche verso le 12, dopo che il cliente è stato trovato privo di sensi.

Salma a disposizione dell'autorità giudiziaria

Al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell'uomo. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria nel caso in cui il magistrato di turno intenda fare ulteriore luce sull'accaduto.