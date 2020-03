Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita

Un grave fatto è accaduto stamattina, domenica 8 marzo, a Spinea, in via del commercio 5. Un uomo ha ucciso la moglie, una signora del '39, e poi ha tentato di togliersi la vita. I carabinieri sul posto hanno compiuto rilievi e indagini per ricostruire quanto è successo.

La lettera

Si è appreso dalle prime verifiche che il marito, ora ricoverato all'ospedale di Dolo, è un ex medico in pensione, Gianfranco Pasco, 80enne. La moglie, deceduta a causa di una iniezione a base di un mix di farmaci, somministrato dal consorte, è Agnese Mazzan, coetanea del marito. Entrambi anziani, lui è un malato terminale. Nell'abitazione è stata trovata una lettera, da dove si è voluto far intendere che avrebbero voluto compiere l'ultimo viaggio assieme. La coppia ha dei figli non conviventi assieme ai genitori.