Spacciava cocaina nella zona di Mestre: arrestato e portato in carcere

È stato portato in carcere su ordine di custodia cautelare T.H., tunisino pluripregiudicato su cui pendono le accuse di spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di oggetti atti ad offendere. I carabinieri lo hanno atteso per ore lunedì mattina, appostati all'esterno del suo nascondiglio, una camera di un appartamento di Spinea. Una volta fuori dall'edificio lo hanno fermato, mettendogli le manette ai polsi.

Il precedente

Nel suo curriculum ci sono una lunga serie di reati. Nello specifico, lo scorso 30 giugno, durante un pedinamento, i militari avevano cercato di fermarlo mentre camminava a passo spedito con due valigie al suo seguito. Alla vista degli uomini in divisa, l'uomo aveva reagito in maniera violenta, tentando di colpirli per cercare una via di fuga con i suoi bagagli, per poi abbandonarli e scappare più agilmente. All'interno delle valigie erano contenuti 100 grammi di cocaina pronta per essere tagliata e un coltello con una lama lunga 20 centimetri.

In carcere

Vista la pericolosità dell'uomo, l'autorità giudiziaria lagunare ha deciso di arginare un potenziale pericolo con la misura cautelare in carcere. A seguito dell'arresto, i militari hanno proceduto con la perquisizione della sua camera. All'interno, oltre al kit per lo spaccio, con bilancino di precisione, coltello e cellulari dedicati, i carabinieri hanno trovato 8 grammi di cocaina e 4mila euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività illecita. A seguito delle formalità di rito, il delinquente è stato condotto a Santa Maria Maggiore.